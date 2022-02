Ospedale di Albenga, l'appello del sindaco Tomatis: "Non è campanilismo: la battaglia riguarda tutti"

“No a campanilismi, ma a ragionamenti e dialogo perché solo tutti insieme possiamo fare sentire la nostra voce e far valere le nostre ragioni”. Così il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis afferma sul tema Ospedali e a quanti vorrebbero trasformare quella che è una battaglia a tutela del diritto alla salute di tutti, in una lotta contro qualcuno o qualcosa.

Il messaggio è ancora una volta forte e non lascia spazio a colori di partito, simboli politici o bandiere. La voce è quella del territorio ascoltata attraverso incontri con le associazioni.

Afferma il sindaco di Albenga: "Chi parla di campanilismo dimostra di non aver capito il vero scopo di questa iniziativa e offende l'intero territorio albenganese. La battaglia che stiamo portando avanti a tutela della salute pubblica si basa su considerazioni serie che derivano da valutazioni altrettanto serie che stiamo recependo non solo dai nostri concittadini, ma anche e soprattutto dagli operatori sanitari. Chi parla di campanilismo probabilmente non conosce il territorio albenganese con le sue vallate, non sa che alcune località turistiche durante l'estate arrivano a quadruplicare i propri residenti, non conosce le pessime condizioni della viabilità. Chi parla di campanilismo ha probabilmente una visione limitata del territorio e dell'offerta sanitaria e non si rende conto che Santa Corona non è sufficiente per rispondere alle esigenze di un comprensorio così ampio ed eterogeneo".

"La creazione di un presidio di emergenza presso l'ospedale di Albenga – spiega il primo cittadino – solleverebbe il Santa Corona di un gravoso carico di lavoro mettendo gli operatori nelle condizioni di lavorare al meglio e migliorando e il servizio. Basti pensare che i tempi di attesa per accedere alla visita si misurano in ore (5/10) in un periodo dell'anno di bassa stagione, non è immaginabile cosa potrà succedere questa estate".

Conclude il sindaco Tomatis: "Faccio presente che, ad ora, nella rivisitazione del DM 70 non sono più previsti i Punti di Primo Intervento e, pertanto, l'ospedale di Albenga rimarrà completamente sguarnito per quanto riguarda la gestione dell'emergenza facendo ricadere su Santa Corona anche tutte le urgenze del territorio Albenganese. Dotare l'ospedale di Albenga di un presidio di emergenza non farà che migliorare il servizio del Santa Corona".

Queste le motivazioni per le quali quella a favore dell’Ospedale di Albenga non dovrebbe essere vista come una lotta di campanile.