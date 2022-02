Toti: "Armiamo gratuitamente l'Ucraina, Italia grandissimo produttore di armi"

"L’Italia è un grandissimo produttore di armi offensive: fucili, blindati, cannoni, missili, elicotteri che esportiamo in tutto il mondo. Io penso che oggi dovremmo darle subito e gratuitamente ai militari ucraini che difendono il loro Paese dall’invasione russa". Lo ha scritto sui social il presidente della Regione Giovanni Toti commentando la delicata situazione del conflitto tra Ucraina e Russia in seguito all'invasione dell'esercito inviato dal presidente russo Vladimir Putin.



"E credo che dovremmo dirlo subito, perché questo rafforzerà anche la possibilità di arrivare a un 'cessate il fuoco' nei colloqui di domani in Bielorussia", ha concluso il presidente della Regione che questa sera prenderà parte alla fiaccolata per il popolo ucraino organizzata dal Comune.



Nei giorni scorsi Toti aveva fortemente criticato l'attacco russo dicendosi favorevole alle sanzioni nei confronti di Putin.



Nel frattempo a Genova sono in arrivo i primi profughi ucraini, questa mattina si terranno diverse riunioni tra Regione, Comune e Prefettura per decidere il collocamento.