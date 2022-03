Dego, incendio boschivo in località Carpezzo: bonifica in corso

L'incendio divampato nel pomeriggio di ieri a Dego in località Carpezzo è stato posto sotto controllo. Le fiamme divampate in una zona particolarmente impervia, sono state domate attorno alle ore 23.

I vigili del fuoco e i volontari Aib hanno presidiato la zona per tutta la notte. Sul posto anche la Protezione civile di Dego e il sindaco Franco Siri: non potendo intervenire attivamente sul fuoco, i volontari deghesi si sono mobilitati per rifocillare i soccorritori.

Fortunatamente, nessuna abitazione è stata coinvolta dal rogo. Le operazioni di bonifica andranno avanti per tutta la giornata odierna. Accertamenti in corso.