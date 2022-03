Individuato dai carabinieri forestali il responsabile dell’incendio boschivo di Dego

È stato individuato il responsabile del rogo divampato lunedì 28 febbraio a Dego, in località Carpezzo, grazie all’intervento dei carabinieri forestali della stazione di Albenga, in servizio 1515 prevenzione ambientale, che sono intervenuti per gli accertamenti in seguito alla segnalazione dei vigili del fuoco.

Le indagini che hanno portato a individuare il responsabile, il quale con imprudenza ha cagionato le fiamme che si sono propagate nella vicina area boscata, hanno visto l’applicazione da parte dei forestali del cosiddetto “metodo delle evidenze fisiche”, in uso anche in altri Paesi e che costituisce il bagaglio formativo dei carabinieri della linea forestale, incentrato sull’interpretazione dei segni lasciati dal passaggio del fuoco per l’individuazione del punto di origine delle fiamme.

I carabinieri raccomandano di effettuare correttamente le consuete pratiche agricole con la dovuta diligenza, attenendosi alla normativa forestale e in particolare all’obbligo di comunicazione ai preposti organi regionali nel caso si vogliano effettuare abbruciamenti dei residui vegetali a distanza di meno di 50 metri dal bosco. Inoltre, importante è tener conto del lungo periodo di siccità che rende particolarmente suscettibili le formazioni vegetali all’espansione e propagazione degli incendi, ancor più in la presenza di vento.