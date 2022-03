Peste suina, analisi negative sulla carcassa del cinghiale trovato a Celle

È risultato negativa alle analisi la carcassa del cinghiale rinvenuto nella giornata di ieri sul ciglio della strada in località Terrenin in direzione Sanda a Celle Ligure.

Gli esami effettuati dall'istituto zooprofilattico hanno cosi scongiurato la positività alla peste suina africana. L'animale era stato recuperato dal servizio veterinario dell'Asl2. Secondo indiscrezioni pare sia stato investito da un'auto di passaggio nel tratto.

Si tratta del quinto caso di ungulato trovato senza vita segnalato nella nostra provincia. Gli altri episodi, tutti con esito negativo delle analisi, si erano verificati a Sassello, ad Albissola, sulla spiaggia di Varazze e proprio ai Piani di Celle.

I positivi sono in totale 46, 25 per ritrovamenti in Piemonte, 21 in Liguria, nessuno nel savonese.