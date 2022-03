Finale, i lavoratori di oggi commemorano i loro predecessori deportati nel '44: "Un ricordo che non va lasciato cadere"

Quello degli scioperi e delle conseguenti deportazioni di decine di operai di Piaggio Aerospace che l'1 marzo del 1944, in piena Seconda Guerra Mondiale, manifestarono per chiedere la pace dev'essere "un ricordo che non va lasciato cadere, in questi momenti ancor di più".

Arriva dalla rappresentanza della rsu di Piaggio Aerospace il monito lanciato da lavoratori, Anpi, amministrazione comunale e Cgil nella manifestazione svoltasi stamani a Finale Ligure, dedicata ad Antonio Schiappapietre, in ricordo degli operai di Piaggio che l'1 marzo 1944 parteciparono allo sciopero indetto all'epoca per reclamare a gran voce la fine della Seconda Guerra Mondiale nell'Italia assediata dall'invasore nazista e reclamare quella libertà che ora un popolo non molto a noi lontano come quello ucraino sta vedendo messa in discussione.

Libertà che non tutti quei lavoratori trovarono 78 anni or sono. Diversi vennero deportati, alcuni da Mathausen non fecero più ritorno: a loro il corteo sviluppatosi lungo le vie cittadine ha voluto portare i propri omaggi con un mazzo di fiori posti sulle quattro pietre d'inciampo posizionate a Finalmarina.

"L’insegnamento che dobbiamo far nostro dal sacrificio di questi finalesi che ricordiamo oggi è quello che non dobbiamo abituarci a tutto" ha detto il presidente di Anpi, Italo Mazzucco, lanciando l'appello della sua sezione ad "accendere la luce su conflitti ai quali ci siamo ormai abituati" come quelli in Palestina, in Africa o nel Medioriente, per cui "giornate come questa non devono essere ricorrenze retoriche ma un impegno quotidiano capace di coinvolgere i giovani".

Quei giovani che la rsu di Piaggio Aero ha invitato l'Amministrazione comunale finalese a coinvolgere in questa ricorrenza negli anni futuri "per raccogliere il testimone di quanto successo, perché sono loro che dovranno portare avanti questi ricordi".

Diversi gli interventi succedutisi da parte degli esponenti delle diverse Anpi del territorio finalese (Calice e Orco Feglino), e portando i saluti del Consiglio comunale, l'assessore De Sciora ha lanciato un'esortazione, una speranza condivisa: "Possiamo definire quegli operai partigiani che, disarmati, combattevano per chiedere la pace. E in questi giorni dobbiamo tornare a gridarlo forte: pace, pace, pace".