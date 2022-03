Lista Toti risponde a Pastorino: "Il Gaslini è in buone mani"

"Ci fa molto piacere che il consigliere di minoranza, Gianni Pastorino, si senta in dovere di vigilare sulle questioni relative alla sanità pubblica, ma anche noi ci sentiamo in dovere di tranquillizzarlo: il futuro dell'ospedale Gaslini è sicuramente in buone mani e non si avverte certo il bisogno di assistere all'ennesima polemica sterile volta, semplicemente, a cercare di alzare un inutile polverone", fanno sapere in una nota stampa i consiglieri regionali della Lista Toti Liguria.



"In una dichiarazione odierna il consigliere regionale di Linea Condivisa sostiene che l'ospedale Gaslini 'amplierà i propri spazi con un nuovo padiglione', abbandonandosi alla inflazionata e stantia polemica della sanità pubblica che viene privatizzata dai 'cattivi del centrodestra'. - proseguono i consiglieri arancioni - Si tratta, come di consueto, di una falsità che non vorremmo mai che, ripetuta a più riprese da qualche detrattore, potesse venire poi scambiata per una verità. Ci preme precisare che la costruzione del nuovo edificio è necessaria sia dal punto di vista del rischio clinico, superando la frammentazione delle attività tra padiglioni, sia per incrementare economie di scala derivanti, da un lato, dal risparmio sulla bolletta energetica (che si vuole, inoltre, più green e quindi meno impattante sull'ambiente) sia dall'ottimizzazione di spazi e percorsi. Se mai non fosse chiaro vogliamo, inoltre, specificare che questa fase di avviso al mercato è funzionale a ricevere proposte che solo successivamente, e dopo aver superato una valutazione sia economica che sanitaria, verranno messe a gara pubblica".



"Vogliamo dunque ringraziare il consigliere Pastorino per la sua solerzia, - conclude il gruppo consiliare della Lista Toti Liguria - ma contestualmente gli ribadiamo che l'ospedale pediatrico, fiore all'occhiello della nostra Genova e più in generale il nostro sistema sanitario regionale, da quando siamo subentrati a chi ci ha tristemente preceduto, sono davvero in buone mani".