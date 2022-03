Covid 19, tasso di positività sempre stabile in Liguria: 1.309 nuovi casi su 14.154 tamponi analizzati

Aumentano i nuovi contagi nella nostra Regione in base a un numero di tamponi superiore a quello di ieri, con un tasso di positività al Covid che rimane pressoché invariato: si sono infatti registrati 1.309 nuovi positivi a fronte di 14.154 tamponi nelle ultime 24 ore (3.598 molecolari e 10.556 antigenici rapidi) pari al 9,24%.

Nell'imperiese sono stati 149 i nuovi contagiati, nel savonese 199, a Genova e provincia 789 e nello spezzino 168. Altri 4 casi non sono invece riconducibili alla residenza nella nostra regione.

Lieve calo nei ricoveri su base regionale, mentre si registrano 12 morti negli ultimi quattro giorni.



I DATI NEL DETTAGLIO

Tamponi processati con test molecolare: 2.286.954 (+3.598)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.506.112 (+10.556)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 346.209 (+1.309)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 13.662 (-642)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.585 (-139)

Savona 2.106 (-90)

Genova 7.489 (-278)

La Spezia 1.718 (-104)

Residenti fuori regione o estero 330 (-18)

Altro o in fase di verifica 434 (-13)

Totale 13.662 (-642)

Ospedalizzati: 362 (-8); 17 (-1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 50 (=); 3 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 67 (=); 1 (=) in terapia intensiva

San Martino - 58 (-2); 3 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 70 (-6); 4 (=) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (=); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 60 (-1); 4 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 21 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 31 (=); 2 (=) in terapia intensiva

* 5 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 13.288 (-631)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 327.438 (+1.939)

Deceduti: 5.109 (+12)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 126 (-37)

Asl 2 - 439 (-4)

Asl 3 - 1.485 (-69)

Asl 4 - 450 (+14)

Asl 5 - 116 (-9)

Totale - 2.616 (-105)