Al via la 59^ edizione del Trofeo Laigueglia, Fortunato (Eolo Kometa) a caccia di un altro successo: "Partiamo forti e motivati" (FOTO e VIDEO)

"Ci sarà un finale impegnativo, è la prima corsa in Italia e speriamo di fare bene sia io che la squadra: partiamo forti e motivati - ha dichiarato il corridore bolognese - se dopo i successi dell'anno scorso sento la pressione? La sento ma non mi debilita, mi dà più forza. Se in vista della nuova stagione mi sono allenato particolarmente per migliorare sulle cronometro? Sì, alla Tirreno-Adriatico ci sarà la prima crono e vedremo come andrà. Io vado forte il salita e devo continuare ad andare forte lì e poi migliorare un po' in tutti gli aspetti".