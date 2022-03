Angelo Fresta confermato alla guida dei paracadutisti di Villanova, Albenga e Alassio

Martedì 1° marzo si è tenuto presso i locali della sezione, l’assemblea elettiva con la quale è stato confermato Angelo Fresta presidente della sezione di Villanova Albenga e Alassio dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, titolata al caporale paracadutista Arcangelo Cappellano e al paracadutista Paolo Donnarumma. Sono stati proclamati membri del direttivo i paracadutisti Fabrizio Severino, Roberto Trevisanutto, Werther Secchi, Michele Giubbolini e Maurizio Marchiano.

L'ANPD’I, acronimo di Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, è un'associazione nazionale italiana d'Arma che comprende paracadutisti ex combattenti e militari. L'associazione è tra gli enti fondatori dell'Unione Europea Paracadutisti. Nasce nel 1956 tramite un decreto del Presidente della Repubblica (d.p.r. nr° 620 del 10 febbraio 1956), con lo scopo di divulgare e promuovere il paracadutismo in Italia. Ad oggi, dopo oltre 60 anni dalla sua nascita, gli scopi statutari non sono cambiati. Dal 2010 è presente una sezione nel territorio ingauno con la sezione di Villanova Albenga Alassio, la cui sede è ad Albenga in via Lungocenta Croce Bianca.

L’ANPD’I. è presente nel territorio italiano con oltre 130 sezioni che organizza ed effettua, in ambito civile e su tutto il territorio nazionale, corsi di paracadutismo di interesse militare sotto la supervisione e in collaborazione con il Centro Addestramento Paracadutisti (Ca.Par) della brigata paracadutisti “Folgore”.

All'attività paracadutistica di tipo militare s’affianca, anche ai fini agonistici, quella svolta nelle scuole di paracadutismo ANPD’I., dove singoli elementi o squadre, nelle varie discipline del paracadutismo sportivo con paracadute a profilo alare, gareggiano sempre e comunque sotto le insegne dell’associazione.