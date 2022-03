"La pace dobbiamo costruire e la guerra demolire": marcia degli studenti a Varazze per le vie della città (FOTO)

"Noi la pace dobbiam costruire e la guerra demolire". "L'Italia ripudia la guerra". "Ci dovrebbe essere la pace perchè la guerra è da incapace".

Così recitano alcuni degli striscioni preparati ed esposti dagli alunni della quinta elementare e delle medie delle scuole di Varazze che questa mattina hanno dato vita ad una vera e propria marcia della pace per le vie del comune dando un segno di solidarietà nei confronti dell'Ucraina e contro la guerra messa in atto dalla Russia.

I responsabili dell’Istituto Comprensivo "Nelson Mandela", in collaborazione con l’amministrazione comunale, hanno deciso così di aderire all'iniziativa organizzata dalla rivista "Tecnica della Scuola": … L'Italia ripudia la guerra.

Il corteo è partito dalla scuola primaria di via Camogli e successivamente hanno attraversato via Recagno, via Piave, via Malocello, Piazza Beato Jacopo, via Sant'Ambrogio, via Cairoli fino alla Piazza De Andrè, ritornando poi sul lungomare partendo dai Bagni Pinuccia fino al Molo Marinai d'Italia per raggiungere Piazza Dante.

Da Piazza Dante le classi delle due scuole sono rientrate nei loro plessi. Sul lungomare i ragazzi hanno appeso alcune bandiere e disegni, preparati sul tema di questa iniziativa.