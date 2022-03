Più sicurezza sui bus di linea, Tpl pubblica il bando per un nuovo servizio di vigilanza

TPL Linea intende rafforzare la sicurezza sui bus del trasporto pubblico locale nel savonese, per questo è stata disposta una manifestazione di interesse per un nuovo servizio di vigilanza.

La manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di vigilanza a bordo degli autobus di TPL Linea, da parte di guardie giurate, è stata pubblicata sul sito web dell’azienda di trasporto savonese nella sezione "Bandi e Forniture - Portale gare d'appalto", nella quale è possibile visionare i dettagli, i parametri e i requisiti richiesti. La scadenza per presentare la domanda di invito alla successiva procedura negoziata è stata fissata per il prossimo 21 marzo.

“La nuova gara per l'affidamento del servizio di vigilanza si pone l’obiettivo di potenziare l’azione dell’azienda di trasporto per garantire massima sicurezza agli utenti, viaggiatori e al nostro personale” spiegano la presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“TPL Linea punta quindi ad avere un rapporto strutturale e duraturo con il soggetto che uscirà vincitore dalla procedura di gara: questo anche in coordinamento con le forze dell’ordine, l’azienda medesima e le polizie locali con le quali abbiamo stipulato un accordo sul fronte delle attività di controllo”.

L’importo a base di gara previsto da TPL Linea ammonta a circa 158mila euro. Il servizio di assistenza al personale di TPL Linea in servizio, personale di guida e personale di verifica dei titoli di viaggio, dovrà essere effettuato con almeno una coppia di operatori, in divisa con a disposizione una autopattuglia geolocalizzata, oltre alle livree dell’aggiudicatario e un radio-collegamento con la propria centrale operativa.

Il servizio richiesto dovrà essere svolto a bordo degli autobus oppure in prossimità delle fermate.

Le attività dovranno poter essere effettuate, su indicazione del responsabile di esercizio di TPL Linea Srl o di un suo incaricato, attraverso l’impegno massimo di 6 unità giornaliere con turni ciascuno di 6 ore lavorative in tutti i giorni della settimana, domenica, festivi e negli orari diurni e/o notturni.

La durata del contratto è di 78 settimane (suddivise tra periodo estivo e periodo scolastico) a decorrere dalla data di accettazione dell’ordine emesso dall’azienda di trasporto.

Particolare attenzione alle capacità tecnico-professionali, in primis con la dimostrazione di forniture di servizi analoghi e la dichiarazione di poter disporre di personale con la qualifica di guardia particolare giurata in possesso dell’attestazione di idoneità.

“Siamo convinti che un servizio di vigilanza costante, mirato e attento a ogni eventuale criticità possa essere un ottimo deterrente per i malintenzionati e al tempo stesso aumentare il livello di sicurezza percepito” concludono i vertici di TPL Linea.