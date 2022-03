Savona, un albo delle associazioni culturali entro aprile. L'assessore Negro: "Spazio per tutti i soggetti e programmazioni condivise"

Creare un albo delle associazioni. E’ l’obiettivo dei prossimi due mesi dell’assessorato alla Cultura del comune di Savona guidato da Nicoletta Negro. Per farlo gli uffici hanno inviato un questionario a tutte le associazioni culturali note all'amministrazione - professionali e amatoriali - invitandole a fare una fotografia della propria attività mettendo in luce potenzialità ma anche criticità (reperimento fondi, necessità di spazi).

E’ la prima fase di Re-Start Cultura che terminerà ad aprile con la messa a sistema dei dati “e un evento finalmente in presenza - spiega l’assessore Negro - al quale saranno invitati tutti per uno scambio di idee, suggerimenti e di grandi sogni per lavorare tanto, e insieme, negli anni che avremo davanti”.

Il questionario, invece, spiega ancora l’assessore “servirà per conoscerci meglio, per capire come collaborare insieme, per valorizzare il lavoro di tutti, inserendolo con il giusto spazio, all'interno di programmazioni condivise. Il risultato finale sarà una bella panoramica di ciò che la Savona culturale esprime oggi, in tutta la sua complessità e competenza”.