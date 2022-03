Stella, in pensione lo storico responsabile del servizio area vigilanza urbana Marco Manzini (FOTO)

Dopo quasi quarantuno anni di servizio nel comune di Stella si potrà così godere un meritato riposo.

Marco Manzini, 62 anni, è da ieri, giorno del suo compleanno, in pensione dopo avere svolto una vita lavorativa nel comune dell'entroterra come responsabile del servizio area vigilanza urbana, istruttore direttivo e dal 2000 inoltre con la nomina di titolare di posizione organizzativa.

Un vero e proprio punto di riferimento non solo nel municipio ma anche in tutto il territorio come unico vigile in servizio.

Manzini si occupava di espletare le funzioni della polizia locale e amministrativa tra la gestione del traffico, le emergenza alluvionali ma non solo e le operazioni burocratiche e amministrative.

"Un uomo di altri tempi che ha amato il suo lavoro come se fosse la sua seconda famiglia. Era davvero la colonna portante principale della macchina comunale, ora gli si può augurare solo una lunga e meritata pensione, grazie Marco per tutto quello che hai fatto per Stella e per me in questo poco tempo" il commento del sindaco Andrea Castellini.

"Proprio come il tuo lavoro è stato sempre estremamente dedito e soddisfacente ti auguriamo tutti una pensione altrettanto lunga e soddisfacente - dicono dal comune di Stella - L’amministrazione comunale tutta saluta, a malincuore, una colonna portante del nostro Comune. Goditela tutta Marco. Te la sei davvero meritata e grazie del servizio che hai sempre fatto per la nostra comunità".

Al momento l'incarico è stato affidato a William Monasio, già dipendente comunale.