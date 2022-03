Questa mattina alle 11.30 la macchina dei soccorsi si è attivata in seguito all’allarme lanciato per un incendio boschivo ad Andora, in località Rollo.

Sul posto l’elicottero della Regione Liguria, 3 squadre dei vigili del fuoco di Savona e i volontari Aib.

L’incendio risulta circoscritto, ma ancora attivo.