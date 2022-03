Loano, in biblioteca la prima edizione del corso "Moto Soccorso Sicuro"

Domenica 20 marzo a partire dalle 9 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano si terrà la prima edizione di “Moto Soccorso Sicuro”, il corso di formazione riguardante i comportamenti basici da attuare in caso di caduta o incidente.

L'iniziativa è stata organizzata dal Motoclub Domina in collaborazione con il comitato loanese della Croce Rossa Italiana e gode del patrocinio del comune di Loano e della Federazione Italiana Motociclistica. Il seminario sarà tenuto da personale qualificato, i quali forniranno anche utili consigli per scegliere l'abbigliamento tecnico adeguato quando si sale in sella ad un ciclomotore o un motoveicolo. Al termine della mattinata, a tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

“Una puntuale pianificazione e la ricerca di collaborazioni sono alla base delle nostre proposte – spiega il presidente del Motoclub Domina Paolo Raimondi – Tutti i nostri progetti hanno l'obiettivo di rendere più sicuri e consapevoli i motociclisti. Ringraziamo il comitato loanese della Cri per il fondamentale supporto fornitoci”. L'evento è gratuito, con posti limitati. Per informazioni è possibile contattare il numero 333.45.77.585 (Davide).