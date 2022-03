Spotorno, premiazione concorso "Un poster per la pace" (FOTO)

"Abbiamo scelto di consegnare oggi, primo giorno del mese di marzo gli attestati ai giovani e giovanissimi studenti dell'Istituto Comprensivo di Spotorno che hanno aderito al concorso 'Un poster per la pace' indetto a livello mondiale dal Lions International. Un giorno e un mese fortemente simbolici: giorni tristi e preoccupanti di guerra che aprono un mese, che nel nome e nella tradizione simbolica ricorda sia Marte dio della guerra sia la ripresa e il risveglio della natura dopo il rigido inverno". Cosi commenta Antonio Rovere, referente per il Lions Club del Golfo dell'Isola.

Un momento di festa e di contenuta gioia ha visto la consegna degli attestati a tutti i partecipanti accompagnati dagli insegnanti e dalla Dirigente Scolastica Malagamba: alla quarta classificata, Giulia Piccone della II C, che per poco ha mancato il podio , una targa personalizzata, una lettera di accompagnamento, il diploma di merito e il guidoncino del club consegnati dal presidente Gianpaolo Calvi e dall'Officer del Distretto Lions 108ia3 Antonio Rovere, che ha indetto il concorso per l'ambito territoriale che comprende le province di Savona, Imperia e tutto il basso Piemonte fino alle propaggini di Torino.