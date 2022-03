Stelle nello Sport pronta a svelare il programma della 23esima edizione: giovedì 2 marzo la presentazione

Stelle nello Sport lancia la 23° edizione presentando eventi, incontri e attività grazie ai quali diffonde cultura e valori dello sport in tutta la Liguria. Un impegno quotidiano al fianco di Federazioni e Associazioni sportive, Scuole ed Istituzioni, portato avanti sotto l’egida di Coni e Cip Liguria con il patrocinio e sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova.

La presentazione si terrà a Palazzo Tursi, giovedì 3 marzo alle ore 14:00, in diretta streaming.

Nel Salone di Rappresentanza del Comune di Genova verranno lanciate le votazioni che fino al 2 maggio permetteranno di eleggere gli sportivi e le società dell’anno. Appuntamento ogni settimana sul sito www.stellenellosport.com e, il venerdì, su Il Secolo XIX con il coupon da ritagliare. I vincitori saranno celebrati, come per tradizione, nella Notte degli Oscar delle Stelle, fissata per venerdì 20 maggio ai Magazzini del Cotone del Porto Antico.

Aperta anche la partecipazione al Premio Fotografico Nicali-Iren giunto alla 10° edizione: è possibile inviare un massimo di 3 foto di sport alla mail foto@stellenellosport.com. Anche le scuole della Liguria potranno come per tradizione partecipare con i propri studenti al concorso "Il Bello dello Sport".

Non solo una vetrina per tutte le realtà sportive liguri, ma anche e soprattutto uno strumento per avvicinare i giovani allo sport, favorire integrazione e inclusione attraverso lo sport e rendere sempre più grande la “rete” che ogni anno sostiene in modo significativo l’Associazione Gigi Ghirotti.

Saranno presenti le massime autorità istituzionali e sportive, il Presidente della Gigi Ghirotti Franco Henriquet e alcuni "testimonial" del progetto quali Francesco Bocciardo, Paola Fraschini, Christian Puggioni, Edoardo Stochino, Filippo Vulcanile e Anna Fossaceca.