Caro energetico, Gagliardi: "Il Governo esegua interventi immediati e strutturali per contenere i prezzi"

"Dati i gravi risvolti economici che l'aumento dei prezzi dell'energia sta creando, ho sottoscritto una risoluzione nelle commissioni Ambiente e Attività produttive di Montecitorio, che impegna il Governo a interventi immediati e strutturali, per contenere i prezzi, garantire la quantità di gas necessaria al fabbisogno nazionale e porre le basi per un'esaustiva programmazione sul lungo periodo della politica energetica italiana". Dichiara in una nota la deputata Manuela Gagliardi.

"L'impennata dei prezzi dell'energia, dovuta anche alla drammatica situazione in Ucraina, ha determinato l'incremento degli oneri per l'energia elettrica di una famiglia in media del 55 per cento e del gas del 42 per cento rispetto all'anno scorso - continua Gagliardi - A questo si aggiunge l'esponenziale aumento per le nostre imprese, in particolare di quelle energivore, solo in parte mitigati dall'azione del Governo".

"Ecco perché - conclude Gagliardi - occorrono interventi strutturali. Per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici è fondamentale che il Paese incardini al più presto una road map dettagliata e definitiva, che tracci la linea italiana almeno per i prossimi 50 anni".