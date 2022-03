Liguria in vetrina con il trofeo Laigueglia, il sindaco Sasso del Verme: "Un ottimo risultato" (FOTO e VIDEO)

Un successo per Laigueglia, ma anche per la Liguria. Parliamo della 59^ edizione del Trofeo Laigueglia, appuntamento che tradizionalmente apre la stagione del ciclismo in Italia.

La vittoria è andata allo sloveno Jan Polanc: il forte portacolori della UAE Team Emirates si è imposto con un vero e proprio colpo a sorpresa, rientrando sul gruppetto di testa a meno di un chilometro dalla conclusione ed ha preceduto i compagni di squadra Juan Ayuso e Alessandro Covi.

Per l'occasione, in uno dei borghi più caratteristici della nostra regione, erano presenti oltre al sindaco Roberto Sasso del Verme anche l'assessore regionale allo sport Simona Ferro e il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana.

“La forza del Trofeo è proprio promozionale non solo per Laigueglia ma per tutta la provincia di Savona e per tutta la Liguria. Siamo contenti di come è andata quest’anno la gara, grandi professionisti, un gran risultato e aspettiamo tutti per la 60esima edizione del prossimo anno, una gran festa nell’unico comune ad organizzare un evento di questo genere” ha detto il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso del Verme.

“Sono molto legata a questo Trofeo perché è stata la prima premiazione da assessore in pieno lockdown. Non soltanto si sottolinea che Laigueglia è uno dei borghi più belli di Italia ma anche perché si apre una grandissima ciclistica. Aspettiamo la Milano-Sanremo, le due tappe del Giro d’Italia e poi ci sarà il Giro di Appennino che andranno a coronare queste manifestazioni sportive” ha proseguito l’assessore regionale Simona Ferro.

“Il Giro mancava da sette anni dalla Liguria e abbiamo fatto i salti mortali per poterlo portare, senz’altro si aprirà e mi auguro che si possa portare con una certa frequenza la corsa rosa, magari non tutti gli anni, che sicuramente andrà a toccare città che non hanno riguardato quest’anno. Porte aperte al ciclismo” continua l’assessore Ferro.