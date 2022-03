Raddoppio ferroviario di Ponente, Rixi (Lega): "Liguria strategica, ok al Documento su mobilità merci e passeggeri"

“Il raddoppio ferroviario nel Ponente ligure col completamento della linea Finale Ligure-Andora e la realizzazione della galleria di valico della ferrovia Pontremolese: il Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci – di cui sono stato relatore – ha visto l’approvazione di due punti fondamentali per il futuro della Liguria e del Nord Ovest del Paese in generale. Due punti imprescindibili per la Lega. Se il finanziamento necessario a terminare il raddoppio ferroviario verso Ventimiglia consente un transito superiore con la Francia a uomini e merci, la galleria di valico della Pontremolese favorirà gli interscambi verso il Nord Est. In entrambi i casi un’opportunità per le nostre aziende di avvicinarsi ai mercati più competitivi. Un risultato ottenuto grazie alla Lega al governo”.

Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente della Commissione Trasporti e relatore del documento.