Covid19, 985 nuovi positivi in Liguria. In picchiata i ricoveri: sono 42 in meno

Sono 985 i nuovi positivi registrati quest'oggi in Liguria, a fronte di 10.525 tamponi effettuati, di cui 3.330 molecolari e 7.195 antigenici rapidi, per una percentuale di positività del 9,36%, leggermente in crescita rispetto al bollettino precedente.

Nel dettaglio, in provincia di Imperia i nuovi casi sono 102, a Savona 163, a Genova 575 e a La Spezia 141. A questi se ne aggiungono 4 non riconducibili alla residenza nella nostra regione.

In Liguria sono quattro i decessi resi noti e risalgono tutti al 28 febbraio scorso. All'ospedale di Sanremo è morta una donna di 90 anni, al Galliera di Genova un uomo di 90 anni, un 86enne ricoverato all'ospedale di La Spezia e una donna di 91 all'ospedale di Sarzana.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 2.290.284 (+3.330)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.513.307 (+7.195)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 347.194 (985)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 13.487 (-175)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.522 (-63)

Savona 2.100 (-6)

Genova 7.499 (+10)

La Spezia 1.678 (-40)

Residenti fuori regione o estero 321 (-9)

Altro o in fase di verifica 417 (-17)

Totale 13.487 (-175)

Ospedalizzati: 320 (-42); 17 (=) in terapia intensiva*

Asl 1 - 47 (-3); 3 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 60 (-7); 1 (=) in terapia intensiva

San Martino - 56 (-2); 3 (=) in terapia intensiva

Galliera - 65 (-5); 4 (=) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (=); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 44 (-16); 4 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 15 (-6); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 28 (-3); 2 (=) in terapia intensiva

* 5 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 13.159 (-129)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 328.594 (+1.156)

Deceduti: 5.113 (+4)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 81 (-45)

Asl 2 - 421 (-18)

Asl 3 - 1.482 (-3)

Asl 4 - 443 (-7)

Asl 5 - 126 (-10)

Totale - 2.553 (-63)