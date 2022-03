Ceriale, la bandiera della pace sul palazzo comunale

Come altre realtà comunali liguri e savonesi anche Ceriale esprime la sua solidarietà contro la terribile guerra in Ucraina. Sulla facciata del palazzo comunale cerialese è apparsa la bandiera della Pace: “Un piccolo-grande gesto per esprimere a nome dell'amministrazione comunale e della nostra comunità la vicinanza al popolo ucraino" ha sottolineato il sindaco Luigi Romano.

"Il messaggio per la pace con la speranza, in queste giornate di forte preoccupazione e inquietudine per quanto sta accadendo in Europa, con la speranza che si riaccenda la volontà del dialogo per fermare una guerra dalle gravissime conseguenze. E' il momento di difendere ancora una volta la libertà e la democrazia, i nostri valori universali…" ha concluso il primo cittadino.

Naturalmente, sulla base di quelle che saranno le indicazioni a livello territoriale che arriveranno dalla Prefettura per il piano di accoglienza dei profughi in coordinamento con la Protezione civile Liguria, anche il Comune di Ceriale darà il suo contributo se richiesto e necessario: la Diocesi e le parrocchie si stanno preparando ad accogliere i rifugiati, in particolare donne e bambini.