Il grande cuore di Alassio per l'Ucraina: raccolta oltre ogni aspettativa, già pronti due camion (FOTO)

"Dire quanto è stato raccolto è impensabile. Si tratta davvero di tantissimi prodotti che sono stati stipati nei magazzini della Protezione Civile, molti addirittura si trovano ancora per strada perché non sapevamo più dove metterli".

Franca Giannotta, Assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio commenta l'iniziativa di solidarietà nei confronti delle vittime della guerra in Ucraina: "E' stata un vera e propria gara di solidarietà che ha coinvolto tutta la cittadinanza. Posso solo dire che abbiamo suddiviso i prodotti per tipologia: tanti generi alimentari per bambini e adulti: scatolame latte, zucchero, caffè. Tantissimi indumenti e coperte e farmaci. Il gruppo dei volontari oltre a coordinare le operazioni di raccolta ha anche contribuito con l'acquisto di farmaci autotassandosi".

Questa sera l'autobus ha caricato quanto più poteva stipare a bordo, ma molto è rimasto stipato nei magazzini della Protezione Civile e in ulteriore magazzino comunale in Piazza Paccini. In settimana un successivo mezzo transiterà da Alassio per caricare il resto delle donazioni.

"La raccolta ha avuto un grande successo - il commento finale di Marco Melgrati, sindaco della Città - e non avrebbe potuto essere diversamente, viste le circostanze e l'umanità di tutti. Ora però non portate più nulla. Non sapremmo come veicolarlo nelle zone di guerra. Ci stiamo organizzando e non appena avremo individuato nuovi percorsi, provvederemo ad avviare nuove iniziative di solidarietà".