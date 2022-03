"Noi per Voi" per l'Ucraina: a Finale una cena benefica per raccogliere fondi

Sono veramente molte le associazioni del territorio savonese scosse da quanto sta accadendo in Ucraina da ormai una settimana e attivatesi per portare il proprio supporto concreto, per quanto possibile, alle persone colpite dal conflitto.

Tra queste vi sarà anche la finalese "Noi per Voi", da anni impegnata a sviluppare progetti contro la solitudine, in particolare degli anziani, attraverso la convivialità legata al cibo.

E sabato prossimo, 5 marzo, alle 20.15, restando sempre fedele al suo "stile", l'associazione raccoglierà fondi attraverso una cena organizzata nei propri locali e con un menù interamente preparato dai volontari così composto: focaccia ai cereali con lardo al basilico, sgombri con cannellini, formaggetta del Beigua con olive taggiasche, torta di verdure con salsa al Castelmagno come antipasto; sedanini di Gragnano alla puttanesca come primo piatto; frittura di paranza, acciughe e totani con contorno di carote crude, scaglie di mandorle tostate e gelo al limone come secondo; dolci della Pasticceria Liquirizia di Finale, Chiacchere di Carnevale; infine caffè con frivolezze.

Il costo sarà di 30 euro (bevande escluse) per un massimo di 30 commensali e l'incasso sarà completamente devoluto a enti e associazioni che si occupano di assistenza alle persone colpite dal conflitto.

Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi al 328.4643149. Qualora giungessero adesioni superiori a quelle consentite dallo spazio a disposizione verrà programmata un'altra cena in data da destinarsi.