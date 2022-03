Spotorno si mobilita per la popolazione ucraina: avviata la raccolta materiale e fondi

Sarà la Consulta delle Associazioni a coordinare a Spotorno la raccolta di generi di prima necessità da inviare, con l'aiuto dell'associazione Pokrova, già contattata da diversi altri comuni della provincia per svolgere il ruolo di tramite col fronte del conflitto, alla popolazione dell'Ucraina colpita dalla guerra.

Nella serata di ieri (1 marzo, ndr) le associazioni spotornesi e una rappresentanza dei consiglieri e dell'amministrazione comunale si sono incontrati per stabilire quali fossero le richieste e in quali locali stoccare il materiale.

Gli ambienti scelti sono quelli appartenenti fino a qualche mese fa agli uffici dei Servizi Sociali comunali di viale Europa (di fronte alle scuole elementari), a cui sarà possibile accedere dalle 15 alle 19 per portare: piumoni e coperte in pile, abbigliamento invernale per bambini, pannolini di varie misure, assorbenti igienici, mascherine Ffp2 e anche cifre di denaro per un'apposita raccolta fondi.