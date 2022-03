Un vasetto di aromi per uno "zainetto medicale": a Finale gli scout Masci in aiuto dell'associazione Anna

Vi sono patologie o problematiche che, forse poco conosciute "al grande pubblico", possono stravolgere la vita di molte persone colpendo uno di quei gesti così normali da essere scontati. Ma che per queste persone scontati non sono.

Parliamo di coloro costretti alla nutrizione artificiale, un trattamento medico sostitutivo di funzioni fisiologiche fondamentale in casi come quello dell'IICB (Insufficienza Intestinale Cronica Beningna), problematiche metaboliche e/o gastroenterologiche, traumi addominali, impossibilità o rifiuto di alimentarsi (malati di Alzheimer o pazienti in stato comatoso, ad esempio), presenza di difetti di deglutizione e/o masticazione, oppure di condizioni generali di malnutrizione o denutrizione.

A occuparsi di queste persone e a sensibilizzare sull'argomento ci pensa, dal 2008, l'associazione A.N.N.A. Onlus (Associazione Nazionale Nutriti Artificialmente), la cui missione è quella di essere "il punto d'incontro e confronto a 360 gradi sulla nutrizione artificiale attraverso la promozione, l'indirizzo e il finanziamento di ricerca scientifica, promozione ed erogazione di servizi, rappresentanza e affermazione dei diritti delle persone nutrite artificialmente".

Il tutto con diverse e svariate attività, dalla realizzazione di sportelli informativi e di assistenza burocratica fino allo sviluppo di azioni per reperire fondi per supportare nel quotidiano i pazienti, costretti a nutrizione per via enterale, ossia somministrando il nutrimento direttamente nello stomaco o nell'intestino attraverso apparecchiature dedicate, oppure in via parenterale, con infusione per via endovenosa di nutrimenti già scissi chimicamente.

A promuovere una raccolta, con un banchetto al quale si potrà acquistare, con un'offerta minima, un vasetto di sale aromatizzato alle erbe, sarà il gruppo scout Masci di Finale che nelle giornate sabato 5 dalle ore 18 e domenica 6 marzo alle ore 10.30 e alle ore 18 si troveranno all'esterno della basilica di Finalborgo per approfondire inoltre l'argomento con depliants esplicativi circa questa importante realtà associativa.

L'iniziativa verrà poi riproposta davanti alle chiese di Finalmarina e Finalpia all’uscita delle Messe del sabato sera e della domenica mattina seguente

La raccolta è stata organizzata per finanziare un particolare strumento per il nutrimento in via parenterale, ossia uno speciale zainetto contenente una pompa da infusione creato per ridare, almeno parzialmente, un po' di libertà e autonomia al paziente: “La nostra speranza - dice Danila Delfino, responsabile del Masci Finalese - è quella di acquistare almeno due ‘zainetti’ per i pazienti seguiti da ANNA".

"Il Masci condivide con ANNA la convinzione che le persone nutrite artificialmente e i loro famigliari abbiano il diritto ad una buona informazione, assistenza, qualità della vita e una piena integrazione e inclusione sociale".