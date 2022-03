Albisola, una panchina per ricordare De Andrè a 82 anni dalla sua nascita

Ad Albisola Superiore la ricorrenza degli 82 anni dalla nascita del grande cantautore ligure Fabrizio De Andrè è stata festeggiata in modo molto singolare: con una splendida panchina a lui dedicata posta sul lungomare Eugenio Montale.

Il progetto è frutto della collaborazione fra il Settore dei Servizi Sociali Comunali ed il Centro di Formazione Is.For.Coop di Savona; i due enti da più di un anno hanno stipulato una Convenzione che ha consentito ad un gruppo cospicuo di studenti la realizzazione di attività formative sul campo; in particolare attraverso il progetto “Time to change” (denominazione scelta dagli studenti) sono stati svolti molti interventi di manutenzione sulla passeggiata a mare con la collaborazione degli educatori del Centro di Formazione, degli operai della Società partecipata “Albisola Servizi” e del cittadino Sergio Pagliai.

"Nel corso di un incontro di coordinamento del progetto – afferma l’assessore ai Servizi Sociali Calogero Sprio - condiviso con la Tutor Gloria Manfredi e con alcuni educatori si era pensato di inserire in questo percorso anche un’attività di natura artistica; questa da un lato sarebbe stata l’occasione per trasmettere ai ragazzi ulteriori competenze e dall’altra per contribuire ad impreziosire un luogo molto frequentato da cittadini e turisti; è così che si era pensato di ristrutturare in modo creativo un arredo".

"Tale intervento si è avvalso anche della collaborazione dell’artista Walter Boccia (alias Il Fantasma dell’Opera). Al valore formativo ed educativo di questa esperienza si è quindi aggiunto un prodotto finale molto bello sia sotto il profilo estetico che del significato simbolico. Lo schienale con la forma dei tasti del pianoforte, i colori dell’azzurro del cielo e del mare e la citazione del brano di una canzone di Fabrizio De Andrè creano un legame di continuità con il contesto dato anche dalla presenza nelle immediate vicinanze della sede dell’Associazione Gruppo Pescatori Dilettanti".

"La nostra amministrazione – conclude l’assessore Sprio - sta portando avanti diversi progetti con una rete di soggetti del mondo della Scuola e del Volontariato; questo consente di fare delle cose concrete e allo stesso tempo di “fare sistema”, di creare reti e sinergie; ciò con la consapevolezza che in realtà l’obiettivo più importante non è solo quello finale e materiale bensì quello delle ricadute positive sulle persone prevenendo disagi ed investendo sulle nuove generazioni; un modo un po’ più esteso di interpretare il mandato dei Servizi Sociali".