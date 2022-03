Borghetto si mobilita per l'Ucraina, il sindaco Canepa: "180 posti letto nella struttura dell’Unitalsi a disposizione per accogliere i profughi"

"Mercoledì mattina - comunica il sindaco Giancarlo Canepa - con una corale presenza della Giunta e di una folta delegazione di consiglieri tra cui i capigruppo di minoranza che ringrazio per la collaborazione, ho partecipato, insieme a tutti i sindaci della provincia, ad una videoconferenza indetta dal Dott. Antonio Cananà, Prefetto di Savona sul tema della guerra in Ucraina e delle inevitabili ripercussioni sui nostri territori soprattutto in termini di accoglienza e assistenza ai profughi ucraini. Ad oggi non è possibile stimare la dimensione dei flussi e quindi è necessario farsi trovare pronti per ogni eventualità".