Giornata mondiale contro l’Hpv, Asl2: “Tasso di vaccinazione diminuito, attiveremo un progetto per rilanciarla”

Il 4 marzo ricorre la Giornata mondiale contro il Papilloma virus (Hpv), la cui importanza è purtroppo da correlarsi al tumore al collo dell'utero. Si tratta di un’infezione che si trasmette per via sessuale ed è particolarmente diffusa tra i giovani, è asintomatica e nella maggior parte dei casi regredisce da sé entro un paio di anni. I problemi però insorgono quando l’infezione diventa persistente: il virus permane nelle mucose e può dare luogo a patologie di vario tipo, da malattie benigne ma molto fastidiose, sino ai tumori, passando per le lesioni precancerose. In particolare, il tipo di cancro più spesso associato al papillomavirus è il carcinoma del collo dell’utero, il primo tumore che l’Oms ha definito totalmente riconducibile a un’infezione. In altre parole, non tutte le infezioni da Hpv provocano un tumore, ma tutti i tumori cervicali dipendono da un’infezione da Hpv.

In occasione della Giornata mondiale contro il Papilloma virus (HPV) Asl2 ricorda che a partire dal dicembre 2012 ha attivato il Programma di Screening del tumore della cervice uterina, che si è potuto realizzare per l’esperienza maturata nell’ambito dell’Anatomia Patologica del S. Paolo che già da anni svolgeva indagini con il TEST-HPV.

Lo screening proposto è rivolto a tutte le donne di età compresa tra 25 e 64 anni, residenti nei comuni della provincia. Il test è totalmente gratuito, può essere eseguito presso il Consultorio più vicino a casa e non richiede impegnativa del medico curante. Il prelievo è semplice, non doloroso e dura pochi minuti; fornisce un’elevata probabilità di identificare la malattia a uno stadio realmente precoce.

In caso di esito negativo, la persona, informata mediante lettera, viene ricontattata con una periodicità di cinque anni, come previsto dal programma del Ministero della Salute; in caso di esito positivo un operatore sanitario contatta telefonicamente l’interessata per indicarle il percorso da seguire e gli approfondimenti diagnostici necessari.

“Nel corso del 2021 dalla nostra ASL sono state invitate 24.167 donne con un’adesione del 55% - si legge in una nota di Asl2 -. Sempre in tema di HPV, ricordiamo che in Asl2 è attiva dal 2007 la campagna vaccinale contro il Virus dell’HPV sia per le ragazze che per i ragazzi che hanno compiuto 12 anni di età”.

“Purtroppo il Covid-19 ha influito negativamente anche su questo fronte: se nel periodo pre-pandemia si registrava un’adesione del 62% ora si è scesi al 40% circa. Per questo motivo la S.C. Igiene e Sanità Pubblica intende attivare un progetto per promuovere questo importante strumento di prevenzione”, conclude la nota .