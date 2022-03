Pnrr, il comune di Calizzano "convoca" le imprese del territorio

"Il Pnrr mette a disposizione importanti risorse per la ripartenza, lo sviluppo e il potenziamento delle attività e delle iniziative tutte sul territorio". Partendo da questa premessa il comune di Calizzano ha deciso di "convocare" il settore produttivo locale.

"Intendiamo partecipare al bando dedicato ai piccoli borghi che prevede importanti risorse tramite l'ente, ma non solo, anche direttamente per le attività produttive e per singole iniziative esistenti o da promuoversi sul territorio" spiega il sindaco Pierangelo Olivieri.

Al fine di poter valutare e condividere al meglio questa opportunità e le iniziative da assumere, il comune ha convenuto organizzare un incontro che si terrà questa sera, alle ore 20.30, all'interno del salone polivalente "G. Verdi".