Solidarietà al popolo ucraino, fiaccolata a Celle per dire no alla guerra (FOTO)

Tante, tantissime persone ieri sera si sono strette in silenzio davanti al palazzo del comune di Celle Ligure in via Boagno per una fiaccolata di solidarietà nei confronti del popolo ucraino colpito dalla guerra avviata dalla Russia.

"Per testimoniare il nostro dissenso verso il nuovo conflitto esploso e verso qualsiasi conflitto. Per esprimere solidarietà con il popolo ucraino e con qualsiasi popolo in guerra. Per ritrovarci uniti come comunità di fronte alla tragicità degli eventi" era stato scritto nella locandina dell'evento.

Le fiaccole piene di speranza portate in mano da grandi e piccini si sono poi spostate dal municipio attraversando via Colla, via Delfino e arrivando nel sagrato della chiesa di San Michele Arcangelo.

A Celle secondo le stime dell'ufficio anagrafe sono 18 le persone residenti di nazionalità ucraina.

"L'Amministrazione comunale tutta ed io abbiamo condiviso con la comunità cellese il momento di riflessione proposto dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo nella sera del Mercoledì delle Ceneri, rappresentando la nostra vicinanza e solidarietà al popolo ucraino, deplorando il conflitto in atto ed esprimendo una chiara richiesta di pace" ha detto il sindaco Caterina Mordeglia.

Questa mattina nel frattempo sono proseguite le iniziative nel comune cellese con gli studenti delle scuole elementari e medie accompagnati dalle loro insegnanti che si sono ritrovati nell'anfiteatro dando un segnale di pace e vicinanza all'Ucraina con le loro bandiere e disegni.