Incendi ad Andora e Sassello: i carabinieri forestali individuano i responsabili

Nella giornata di ieri i carabinieri Forestali della stazione di Andora sono intervenuti a seguito di una segnalazione da parte dei vigili del fuoco per un incendio divampato in località Rollo. Avviate immediatamente le indagini, i militari hanno individuato l’autore che con colpa ha provocato l’incendio boschivo.

Sempre un'accensione del fuoco per la pulizia di sterpaglie è alla base dell’incendio non boschivo avvenuto a Sassello. I militari della stazione carabinieri forestali di Varazze hanno non solo individuato la causa, ma anche il responsabile che imprudentemente aveva eseguito la pratica agricola.

I carabinieri forestali raccomandano ancora una volta di seguire i comportamenti corretti nell'esecuzione delle pratiche agricole e di rivolgersi agli enti competenti.