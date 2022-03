Varazze, consiglio comunale sulla guerra in Ucraina. La testimonianza: "Ho sempre paura che la chiamata con mia mamma sia l'ultima" (FOTO)

La condanna per l'aggressione militare in atto in Ucraina e solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita.

Questo l'importante ordine del giorno presentato e votato all'unanimità in un consiglio comunale straordinario a Varazze che ha visto, oltre ad intervenire gli amministratori, anche ascoltare le testimonianze di due cittadine ucraine residenti nel comune varazzino.

"Se da noi dal nostro piccolo non facciamo sentire la nostra voce forse non facciamo neanche bene il nostro compito di rappresentare le istituzioni. Il fatto di riuscire a trasmettere attraverso ai bambini un valore educativo, credo sia stato un gesto importante" ha detto il sindaco Luigi Pierfederici che ha ricordato il vertice della Prefettura che si è svolto ieri in merito all'accoglienza dei profughi e al bando che dovrebbe essere pubblicato domani.

Nel territorio comunale varazzino sono presenti ad oggi 28 persone residenti di nazionalità ucraina e questa notte dovrebbe giungere dall'Ucraina una mamma con la figlia 16enne che verranno ospitate da una famiglia varazzina.

"Cos'è la cosa più importante nella vostra vita? Benessere, carriera, prosperità, fede, famiglia. Il mio mondo è crollato tutto e non esiste più nient'altro così prezioso e importante come le relazioni con la mia famiglia e la speranza che questa guerra finisca più presto possibile - ha detto Olha Yemets che da 11 anni vive a Varazze con il marito italiano e un bimbo di 11 anni - Mia mamma fa il medico e ha 82 anni e con mia sorella sono nella loro casa e scendono nel seminterrato usato come rifugio quando iniziano a suonare sirene e allarmi quando iniziano i bombardamenti e succede 3-4 volte al giorno. Sparano ai civili i russi e bombardano ospedali e asili, uccidono il mio popolo, i bambini. Sapete cosa è più spaventoso nella mia vita? Aspettare gli sms della mia famiglia al mattino per sapere se tutto va bene o finire la chiamata con la mia mamma e sapere che questa potrebbe essere la nostra ultima parola. Anche io voglio aiutare gli italiani come voi fate con noi. La gentilezza vince e vincerà anche l'Ucraina".

"Ringrazio tutti quelli che sono tanto vicini a me, vogliamo che ci senta e ci veda il mondo, praticamente siamo senza armi contro quella grande potenza, i ragazzi a scuola per esempio non studiano ma costruiscono le molotov. Noi abbiamo bisogno di aiuto perché non possiamo proteggerci dal cielo visto che bombardano tutto, non proteggiamo infatti solo l'Ucraina ma tutta Europa. Lui è entrato a casa nostra, non noi" ha proseguito Liliia Dmyterchuk, un'altra cittadina ucraina che vive a Varazze.