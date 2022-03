Cosa vedere assolutamente a Milano spendendo poco

Milano è senza alcun dubbio la città per eccellenza per gli amanti della moda, dell'estetica e del glamour. Eletta per definizione capitale economica dell'Italia, la città è una delle mete turistiche più ambite e ricercate in tutto il mondo. Nota per la stravaganza che la contraddistingue e per le migliaia di possibilità che offre a chiunque la visiti, Milano è spesso anche riconosciuta come uno dei luoghi più costosi dove andare a vivere o dove trascorrere le vacanze.

Tuttavia, nonostante alcuni luoghi del capoluogo lombardo siano effettivamente di nicchia e costosi, esistono numerose alternative da poter visitare e di cui poter godere senza spendere troppo o addirittura nulla, risparmiando sul proprio portafoglio. Da musei a chiese, Milano offre ai suoi visitatori un ventaglio di proposto molto vario, ognuna di esse raggiungibile anche facilmente a piedi, un ulteriore modo per risparmiare ancora di più nella città più alla moda d'Italia. Abbandona le valigie, se sei alla ricerca dei migliori depositi bagagli di Milano, sul sito di Radical Storage troverai i migliori e godetevi subito la bellezza di questa città. Ecco quindi una guida completa sui migliori luoghi e attrazioni da visitare a Milano, spendendo poco ma senza rinunciare di certo al divertimento.

Visitare i musei civici di Milano

Tra le prime mete da non perdere assolutamente durante un soggiorno a Milano ci sono indubbiamente i musei civici. Con la possibilità di entrare gratuitamente un'ora prima della chiusura del museo e in alcuni periodi dell'anno precisi, questi particolari musei racchiudono al loro interno anni di storia conservata magnificamente. Tra questi, meritano di essere visti certamente la Galleria d'arte moderna, la Pinacoteca di Brera, vero e proprio gioiellino della città, l'Acquario Civico e il Museo di Storia Naturale.

Galleria Vittorio Emanuele II

Famosissima sui social, è probabilmente uno dei luoghi più visitati in assoluto da qualsiasi turista che si trovi a Milano. Situata in una zona centrale della città, la Galleria Vittorio Emanuele II rappresenta una sfavillante meta ricca di bellezza, negozi d'alta moda e tanto fashion. Definito come il centro commerciale più antico di tutto il mondo, questa galleria è ricca ancora oggi di alcuni dei brand più lussuosi in circolazione. Centro della moda made in Italy, ma anche internazionale, una passeggiata all'interno della galleria è praticamente d'obbligo. Perfetta per rilassarsi un po' o per scattare qualche bella foto, questo luogo è assolutamente gratuito e può essere visitato da chiunque in qualsiasi momento della giornata.

Piazza del Duomo

Certamente uno dei luoghi più conosciuti di tutta Milano, piazza del Duomo si trova proprio al centro della città ed è caratterizzata proprio dalla presenza del magnifico Duomo di Milano, un monumento tutto di marmo dedicato a Santa Maria Nascente. Non si può visitare Milano senza passare da questa piazza dove poter scattare foto mozzafiato e dove potersi riposare dopo una lunga camminata.

I Navigli

Punto di riferimento della movida milanese, i Navigili sono un vero e proprio gioiello da visitare assolutamente. Si tratta di una zona della città completamente gratuita, ricca di ristoranti e numerosi negozi. Un luogo bello da vedere, caratterizzato da questi canali ancora in funziona che di sera si illuminano completamente, creando un'atmosfera unica e romantica. Sia il Naviglio Pavese che il Naviglio Grande sono entrambi due luoghi molto suggestivi dove trascorrere una serata in compagnia, mangiando qualcosa di tipico o bevendo qualche drink all'aperto.

Parco Sempione

Altra località turistica ad accesso gratuito per i turisti è Parco Sempione. Si tratta di un parco situato nei pressi del Castello Sforzesco. Perfetto per un vero e proprio rifugio nella natura, è possibile fare lunghe passeggiate rilassanti e divertirsi, dando da mangiare alle anatre presenti nei vari corsi d'acqua. Un lungo percorso arricchito da fonte e laghi che offre inoltre la possibilità di visitare Torre Branca con un biglietto di soli 5 euro.