Divertirsi a costo zero: i giochi gratis spopolano sul web

La possibilità di divertirsi senza spendere un euro ha spinto negli ultimi anni tantissimi utenti a scegliere piattaforme web e applicazioni mobili per il proprio intrattenimento. In questo ampio universo di opzioni, spiccano senza dubbio i giochi online: sebbene molti titoli si possano utilizzare solo dopo l'acquisto o sottoscrivendo un abbonamento, infatti, altrettanto numerose sono le proposte free. Ecco alcune delle più interessanti da provare.

I migliori multiplayer del momento

Tra le categorie videoludiche più amate spiccano sicuramente i MOBA e i MMORPG, ossia giochi di battle royale e di ruolo utilizzabili in multiplayer. Questa modalità è letteralmente esplosa in questi anni grazie al web, per merito delle innumerevoli soluzioni di gioco proposte e all'elevato coinvolgimento dei partecipanti, che potendo sfidare in contemporanea altri utenti reali connessi da ogni parte del mondo si appassionano ancora di più alle avventure vissute negli scenari proposti.

Uno dei titoli di maggior successo in tal senso è Fortnite, un vero e proprio multipiattaforma free-to-play che prevede soltanto alcune opzioni (non indispensabili per proseguire nel gioco) a pagamento. Il gioco distribuito da Epic Games si basa su un plot davvero avvincente, basato su una lotta di sopravvivenza tra i partecipanti, e offre tre diverse modalità, tra le quali quella Battaglia reale è senza dubbio la più amata.

Se Fortnite ha battuto diversi record dai suoi esordi a oggi, non mancano altre interessanti opzioni gratuite da utilizzare sia da desktop che da mobile. Tra i multiplayer, per esempio, molto apprezzato è DOTA 2, che addirittura risulta essere uno dei titoli free più giocati su Steam: il gioco si basa, in particolare, sulla sfida tra due squadre di 5 giocatori che devono tentare di abbattere la base opposta. A dimostrazione del successo di DOTA 2, anche il fatto che il gioco sia oggi presente in numerose competizioni eSport.

Giochi da tavolo per tutti

Se i MOBA hanno catalizzato l'attenzione degli appassionati in questi ultimi anni, vi sono altre categorie di giochi che hanno attraversato le epoche senza invecchiare: tra queste i giochi da tavolo rappresentano una delle principali scelte di tutti i tempi. Amati in versione cartacea ben prima dell'avvento di internet, questi passatempi si sono evoluti e riadattati alle nuove tecnologie, portando su PC e smartphone versioni digitali assolutamente realistiche e avvincenti.

In questo campo un ruolo primario è svolto dai giochi di casino, che da sempre richiamano l'attenzione di tanti appassionati. È possibile per esempio, sfruttando una delle tante piattaforme presenti in rete e accessibili da PC e da app mobili, effettuare puntate su slot machine gratuite, il tutto con la possibilità di scegliere tra un'infinità di grafiche e scenari differenti e di sfidare altri utenti connessi in rete in tempo reale.

Grazie all'ampiezza dei cataloghi e ai livelli di sicurezza ormai raggiunti, slot e casino online sono diventati in pochi anni una delle categorie di maggior successo nel mondo dei videogame online, dimostrando che anche opzioni di stampo più tradizionale possono affermarsi nell'era del digitale.

Un percorso simile è quello dei classici giochi da tavolo come Monopoly, Risiko! e Scarabeo, anch'essi ormai disponibili in diverse versioni web e mobili. Che si tratti delle riproposizioni originali dei grandi titoli dei decenni scorsi o di riadattamenti creati ad hoc, quasi tutti i giochi da tavolo del passato sono ormai disponibili online e utilizzabili in modalità multiplayer.

Giochi gratis online: anche il grande calcio è presente!

Non è possibile chiudere la rassegna dei videogiochi free-to-play senza fare un salto nel mondo dello sport. I giochi sportivi rappresentano, infatti, da sempre una delle categorie con i dati di vendita più elevati, come dimostra peraltro il successo di grandi titoli come FIFA e PES che hanno monopolizzato il settore negli ultimi 20 anni.

Anche in questo caso non mancano oggi opzioni gratuite, che permettono agli appassionati di non restare indietro e di divertirsi pur senza pagare un euro, ed è proprio da PES che arriva una delle principali novità degli ultimi mesi. eFootball PES 2021 Lite è il gioco che ha preso il posto dei suoi predecessori portando sui device di mezzo mondo una versione completamente free da utilizzare in diverse modalità, come "Esibizione" e "Allenamento" - disponibili anche offline - e myClub, per creare una squadra online e gestirla nelle varie competizioni.

Nonostante le tante critiche piovute subito dopo il lancio sul mercato, per via di bug grafici e altre inattese problematiche, eFootball PES 2021 Lite è senza dubbio una delle opzioni più interessanti per chi desidera giocare gratis con un prodotto di qualità e allo stesso tempo di tendenza.