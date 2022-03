La Chiocciola di Ceriale: un locale piccolo e accogliente, dove gustare piatti preparati con eccellenti materie prime

A Ceriale sull’Aurelia, la strada che porta ad Albenga, attraversando una pianura ricca di ortaggi e erbe aromatiche, troviamo questo locale che è un mix fra un bistrot ed una vecchia osteria.

All’interno pochi tavoli, spesso affollati, meglio prenotare se non volete aspettare. Un ambiente con un design moderno e luminoso, dove grazie allo staff sempre sorridente e gentile ci si sente immediatamente a proprio agio. Nella bella stagione, grazie all'ampio dehors esterno, la disponiblità dei coperti aumenta.

La cucina a vista permette di vedere all’opera Daniela Vignone, che propone un significativo ventaglio di ricette tipiche accanto a preparazioni più moderne che mantengono il gusto e l’anima del territorio.

Le materie prime di ottima qualità vengono trasformate da Daniela, con una tecnica di alto livello e rispettando i tempi giusti per la preparazione dei piatti. Qui non trovate paste precotte o piatti “abbattuti” e passati velocemente al microonde. Il tempo di attesa è quello che consente una preparazione al momento e che permette di poter gustare appieno piatti gustosi e deliziosi.

I piatti sono indicati in una lavagnetta e cambiano ogni giorno in funzione del pescato del giorno, delle verdure disponibili e della stagione. Prezzi corretti e con un ottimo rapporto con la qualità dei piatti proposti.

Potrete scegliere fra primi sempre interessanti e dalle porzioni generose, che prevedono pasta fresca e ripiena, come i ravioli al toccu o gli gnocchi e le trofie al pesto con fagiolini e patate; come i gustosi Paccheri al pesto di pistacchi e vongole per finire al più classico Spaghetto allo scoglio.

Fra i secondi pesce crudo, imperdibili le tartare di tonno o palamita con avocado, pesce al forno e stuzzicanti piatti di carne come un sorprendente Coniglio alla ligure. Nessun fritto.

Non solo la cucina merita una sosta. Anche la produzione di pane, focacce, torte e cornetti è di grande eccellenza. Questa viene curata con professionalità e passione da Francesco Corrado, che può vantare una lunga esperienza in questo campo.

Se entrate al mattino nel locale sentirete immediatamente il profumo di una produzione giornaliera in grado regalare gusto e fragranza. Lo staff vi accompagnerà con gentilezza nella scelta dei prodotti appena sfornati e, Francesco è pronto a svelarvi storia e segreti delle ricette. Il segreto del successo sta anche nella grande varietà dell’offerta: fragranti panini e ottime focacce, proposte in vari gusti: semplice con il pomodoro o il formaggio. Interessanti anche le preparazioni dolci: assolutamente da provare la sfoglia, e le brioche preparate sempre fresche di giornata e con materie prime di qualità.

La Chiocciola è un punto di riferimento sicuro per pranzi di lavoro, e non, spuntini veloci o per una piacevole pausa caffè. Aperto dal lunedì al sabato dalle 6.00 del mattino fino alle 18.00, La Chiocciola si trova a Ceriale Via Aurelia, 227r in una zona commerciale dove si può parcheggiare facilmente. Per info e prenotazioni telefonare al numero 0182.1966696 mail: ultreiasnc@libero.it

Dispone inoltre di una pagina Facebook con i piatti del giorno:

https://www.facebook.com/allachiocciolaceriale/?ref=page_internal