Tosi (M5S): "Regione si attivi, se possibile, per accogliere nei nostri ospedali i bambini ucraini oncologici"

"Nei giorni scorsi, Regione Liguria ha detto di esserci per gli ucraini, e in particolare per tutte le donne e i bambini in fuga dalla guerra: 'siamo pronti ad accoglierli – ha scritto il presidente in un post del 28 febbraio -, ci siamo messi a disposizione della Protezione Civile Nazionale che a breve ci darà le sue direttive per fornire un aiuto concreto e una speranza a queste famiglie'". Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

"Bene, è il minimo e condividiamo. Ma chiediamo anche che Regione si attivi al più presto, con tutti gli strumenti che può mettere in campo, per accogliere in alcuni nostri ospedali i bambini ucraini sottoposti a cure oncologiche. Ricordo che dall’ospedale pediatrico di Kiev, è arrivato il grido d’allarme di una dottoressa che ha in cura i bambini malati di cancro: la stessa riferisce che le cure sono state interrotte e che se non riprenderanno al più presto, rischiano di morire".

"A Genova abbiamo l’eccellenza del Gaslini, si trovi un accordo e si portino in salvo quei piccoli, due volte vittime di un destino amaro e profondamente ingiusto" conclude Tosi.