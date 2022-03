Gimbe: "In Liguria l'83,7% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale"

I nuovi casi sono in diminuzione del 17,2%. Restano sopra soglia di saturazione si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (895) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-17,2%) rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (20%) mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (7,7%) occupati da pazienti Covid; L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Genova 477, La Spezia 460, Savona 413 e Imperia 330.