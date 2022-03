Profughi ucraini in Italia, Bassetti mette in guardia: "Solo un terzo vaccinati, rischio ripresa del virus"

"Mi auguro che con i profughi ucraini non si commetta lo stesso errore commesso a Hong Kong dove il virus corre indisturbato". Matteo Bassetti, primario del reparto di malattie infettive del San Martino mette in guardia sui rischi del contagio da covid dovuto all'arrivo dei profughi ucraini che scappano dalla guerra in patria.



Il professore ricorda che solo un terzo degli ucraini è vaccinato contro il covid, numeri ancora più bassi tra coloro che hanno ricevuto la terza dose.



"No War-No virus. - scrive Bassetti sulla propria pagina Facebook - La situazione Ucraina oltre che disastrosa dal punto di vista sociale e umanitario, rischia di diventarlo anche sul versante sanitario. Il rischio di una ripresa di forza del Covid è più che reale. Solo un terzo degli ucraini si è vaccinato e la copertura con tre dosi è anche inferiore. In questo scenario il virus corre, contagia, muta e uccide.



Attenzione a sottovalutare il fenomeno. Basta guardare a Hong Kong per capire cosa può avvenire sottovalutando il ruolo dei vaccini con una ripresa di forza del virus. A Hong Kong è infatti record di contagi e di morti legati alla super diffusione di Omicron. Perché sta avvenendo? Il 40% della popolazione è vaccinato e solo il 22% con tre dosi. Stanno correndo ai ripari vaccinando la popolazione ma è probabilmente troppo tardi. Il virus corre indisturbato.



Mi auguro che con i profughi ucraini non si commetta lo stesso errore commesso a Hong Kong. Sarebbe fatale e pericoloso per tutta Europa. La guerra purtroppo aiuterà il Covid a tornare protagonista".