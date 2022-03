Beni di prima necessità per l'Ucraina, la raccolta promossa dal circolo culturale Dego

Il circolo culturale Dego lancia un appello alla cittadinanza: "Cari amici, la guerra in Ucraina ha scatenato una grave crisi umanitaria, si sono abbandonate le proprie case per cercare la salvezza nei Paesi confinanti, dove sono stati allestiti campi di accoglienza e dove manca e occorre di tutto".

"Mentre stiamo cercando il canale migliore (di cui vi daremo notizia appena possibile) per fare pervenire quanto raccoglieremo, abbiamo deciso di organizzare una raccolta di beni di prima necessità e in particolare abbiamo bisogno di coperte e cuscini con riempimento sintetico, vestiario anche usato, ma pulito e in buono stato (giacche, maglioni, biancheria intima), prodotti per igiene personale (salviette umide, sapone, shampoo, asciugamani, assorbenti, pannolini), generi alimentari (omogenizzati, pasta, riso, farina, tonno, carne in scatola, biscotti, cioccolata, dolci confezionati, tè in bustine, caffè solubile, piatti, bicchieri e posate monouso), alimenti per animali, medicinali e dispositivi medici (antibiotici, analgesici, antiemorragici, antidiarroici, cardiovascolari, antisettici, mascherine, garze, guanti monouso, siringhe)".

"Il punto di raccolta è stato posizionato presso la Chiesa di San Giovanni, da lunedì 7 fino a sabato 12 marzo, dalle 10 alle 11 e dalle 16 alle 17. Al di fuori di questi orari, sarà possibile lasciare il materiale donato presso il portone della parrocchia" concludono dal circolo culturale di Dego.