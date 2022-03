Guerra in Ucraina. I sindacati savonesi ai governi: "Dire pace non basta: bisogna affrontare i problemi irrisolti"

Dopo la manifestazione e il presidio di sabato scorso in piazza Mameli a Savona, che ha visto migliaia di cittadini e decine di Associazioni del territorio presenti, i sindacati unitari savonesi, Cgil, Cisl e Uil, ribadiscono e condannano "l'aggressione militare russa" chiedendo "uno stop immediato delle ostilità. Il primo obiettivo deve essere la protezione umanitaria dei civili. Al popolo e ai lavoratori ucraini esprimiamo la nostra solidarietà".

"È necessario fermare la guerra in Ucraina e far partire un vero processo di pace, attivando urgentemente tutti i canali della politica e della diplomazia, in sede europea e in sede Onu" sostengono i segretari provinciali Pasa, Pesce e Mazziotta.

"Mai come oggi è evidente che la pace e il ripudio delle guerre debbano essere la priorità dell'agenda politica italiana, europea e mondiale - affermano - L'Unione Europea deve agire ispirata dai suoi principi costitutivi a difesa di pace e democrazia". "Dire 'pace' ovviamente non basta - aggiungono Cgil, Cisl e Uil - Non possiamo non considerare i problemi non risolti: dal ruolo della Nato, alla questione delle minoranze e delle popolazioni non integrate, agli interessi delle singole nazioni". Altra questione fondamentale è quella che riguarda la tragedia dei profughi: "Tutta l'Europa dovrà prepararsi, anche perché i primi profughi arriveranno proprio nei paesi che li rifiutano" avvertono i sindacati.