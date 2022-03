La Croce Verde organizza una raccolta di viveri e medicinali per l'Ucraina, l'iniziativa a Murialdo e Bardineto

Una raccolta di aiuti per la guerra in Ucraina. Questa l'iniziativa messa in campo dalla Croce Verde di Murialdo in collaborazione con la Croce Verde di Bardineto.

"Le persone eventualmente interessate all'iniziativa, anche residenti in altri paesi del savonese, possono contattare il 335 5661632. Provvederemo noi per il ritiro - spiega Fabrizio Poggio, presidente della Croce Verde di Murialdo - In particolare abbiamo bisogno di coperte e cuscini con riempimento sintetico, vestiti, pannolini, omogeneizzati, prodotti per l'igiene personale, generi alimentari, medicinali e dispositivi medici".

I punti di raccolta sono stati collocati nelle sedi delle due pubbliche assistenze con il seguente orario: da lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 17.