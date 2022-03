La Pallavolo Carcare in campo per aiutare l'Ucraina

La Pallavolo Carcare scende in campo per raccogliere aiuti da destinare alla popolazione Ucraina.

"Le notizie accompagnate dalle immagini che vengono trasmesse dai notiziari nazionali non ci lasciano indifferenti, per questo abbiamo deciso di aderire alla campagna di sostegno alla popolazione civile coinvolta nell'evento bellico contro la Russia. Senza voler entrare nelle logiche politiche che ha innescato questa guerra, la pallavolo Carcare resta nella logica di voler aiutare la popolazione civile che è la vera vittima di questa guerra" commenta il presidente Michele Lorenzo.

"Abbiamo deciso di raccogliere fondi che utilizzeremo per l’acquisto di generi di prima necessità da affidare ad associazioni che provvederanno ad inviarli al popolo ucraino. Inoltre siamo disponibili, come società sportiva, ad ospitare nella nostra palestra i piccoli ucraini che vorranno trascorrere un po’ del loro tempo insieme ai nostri ragazzi per giocare a pallavolo. Lo sport forse li aiuterebbe a pensare meno alle storture della loro realtà e donare loro un momento di serenità confrontandosi e socializzando con i nostri ragazzi. Questa è la vera gara che si vuole vincere" aggiunge il presidente.

La raccolta fondi può avvenire o mediante bonifico bancario con la causale “Pro Ucraina" all'IBAN IT970342549350CC0080112880, oppure durante le partite che la pallavolo Carcare disputa in casa.