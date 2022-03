La solidarietà di Borgio Verezzi per l'Ucraina: il sabato sarà giornata di raccolta materiale

Il Comune di Borgio Verezzi, in collaborazione con la Parrocchia di Nostra Signora del Soccorso, ogni sabato a partire dal 5 marzo e finché necessario, dalle ore 14 alle ore 17, effettuerà una raccolta di beni di prima necessità da donare alla popolazione Ucraina, tramite i canali avviati dalla fraternità dei Frati Francescani Ucraini di Bordighera, nel planale antistante l'ingresso dei magazzini comunali in Via Municipio Borgio Verezzi (vicino al palazzo comunale).