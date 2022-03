Solidarietà al popolo ucraino, una raccolta di beni di prima necessità organizzata dal Gruppo giovani "Loano2.0"

Il Gruppo giovani "Loano2.0" fino al 4 marzo, dalle 17 alle 18.30, e nella mattinata di sabato 5 marzo, sul piazzale di Monte Carmelo di Loano, raccoglierà beni di prima necessità da donare alla popolazione Ucraina della provincia di Chernitvzi (il 6 marzo partiranno dei pulmini per raggiungere il luogo).



Urgente necessità di: paracetamolo 1000; antibiotico (Augmentin); bende, garze, termometro, Betadine, siringhe monouso da 5 e 10 cc; antidolorifici (Oki, Aulin, Nurofene); soluzione fisiologica; Ibuprofene 400 e 600; ansiolitici (Xanax); pannolini; latte artificiale 1e2; omogenizzati carne e frutta; prodotti per igiene personale.



Per info: Nicholas 333-3708630; Sara 333-4389555.



Tutto ciò che verrà raccolto andrà in forza ad una raccolta che stanno organizzando a San Bartolomeo.