Spotorno, il futuro dice "no alla guerra": un flash mob dei giovani spotornesi per dimostrare vicinanza al popolo ucraino (FOTO e VIDEO)

Il futuro dice nettamente no alla guerra e un convinto si alla pace. A Spotorno sono stati infatti i giovani studenti a schierarsi contro il conflitto che sta dilaniando l'Ucraina e contro ogni altra guerra presente sul pianeta.

E' questo il messaggio convogliato dagli alunni dell'istituto comprensivo spotornese in una bandiera della pace da loro firmata e consegnata all'Amministrazione comunale, insieme a una bandiera nazionale ucraina consegnata dai consiglieri Spiga e Pendola da issare sul municipio, nel falsh mob organizzato stamani, presso il Parco Montincello, col supporto della ludoteca comunale "Arbaxia".

Un simbolo tangibile che grida il desiderio di pace di tutto il mondo unitosi al "messaggio più forte, quello rappresentato dalla vostra presenza qui davanti a me" ha detto il sindaco Fiorini, rivolgendosi non solo ai giovani ma alle tante associazioni del territorio presenti per sollevare, dinnanzi a una distesa di vessilli dai sette colori, "lo sguardo, con gli occhi di chi è fratello della pace" oltre i confini ucraini per fermare gli le guerre in tutti gli oltre 150 paesi del globo coinvolti da scontri, ed esprimere vicinanza "anche ai russi che coraggiosamente protestano contro la guerra".

L'invito ai giovani, arrivato dal personale della ludoteca, è quindi stato quello a svolgere quotidianamente la propria parte per evitare le guerre nel futuro mettendo in pratica "gesti da portatori di pace, da persone buone che possono migliorare non solo se stessi" perché, come ha poi ricordato il parroco, don Danilo, "alcune immagini giunte dai luoghi dello scontro ci dicono che c'è ancora umanità oltre questo momento" e che "la dignità dell'uomo sta nella libertà".

Oltre a recitare una poesia per la pace, i bambini hanno anche cantato insieme un brano in inglese davanti a tre rappresentati della comunità ucraina in città, che conta dieci persone residenti.

Non hanno potuto così trattenere la composta commozione che trova spazio solo grazie alla fierezza con la quale il popolo ucraino sta affrontando questi momenti Romano, tre figli in Ucraina che non ne vogliono sentir parlare di raggiungere il padre pur di restare nel proprio paese a combattere per il popolo ucraino e la sua indipendenza, Oksana e Svitlana.

Nei loro occhi si legge tutta la riconoscenza verso il sostegno ricevuto ma anche la preoccupazione per le sorti dei parenti rimasti sotto la minaccia delle bombe sganciate da un governo, quello di Putin, definito "criminale, che ha messo fratelli in lotta tra di loro, dopo 8 anni dove la guerra si percepiva come possibile ma nessuno si sarebbe mai aspettato potesse arrivare a tanto, mettendosi contro tutto il mondo".

Intanto nel comune rivierasco è stata avviata una raccolta di beni di prima necessità (piumoni e coperte in pile, abbigliamento invernale per bambini, pannolini di varie misure, assorbenti igienici e mascherine Ffp2) da consegnare presso gli ex locali degli uffici Servizi Sociali di viale Europa dalle 15 alle 19, fino al prossimo 10 marzo, ed è stata attivata una raccolta fondi sull'IBAN IT96 A061 7549 5000 0000 4090 980 con la causale “EMERGENZA UCRAINA”.