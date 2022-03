Ucraina, la Croce Rossa pianifica una raccolta straordinaria di farmaci

In relazione alla nota emergenza umanitaria in Ucraina e nelle zone confinanti, la Croce Rossa Italiana organizza una raccolta straordinaria di farmaci, strettamente compresi in una lista a disposizione delle farmacie, che verranno inviati direttamente in Ucraina tramite canali umanitari sicuri.

A questa iniziativa aderisce il comitato di Savona, in accordo e collaborazione con i vertici regionali e nazionali.

La Croce Rossa Italiana raccomanda, tenuto conto delle difficoltà logistiche relative al trasporto e all'invio di quanto raccolto, di preferire le offerte in denaro, che consentiranno l’acquisto in loco di quanto occorre, piuttosto che le raccolte di materiali o vestiti.

I canali ufficiali utili per eventuali donazioni sono: https://cri.it/emergenzaucraina/ tramite sms al numero 45525 donazioni@cri.it (per importi rilevanti).