Al via la 23° edizione di Stelle nello Sport con attività ed eventi al servizio dello sport ligure e dei giovani e a sostegno della Gigi Ghirotti (Foto e Video)

Una foto di due tecnici, uno russo e un ucraino e l'immagine della Costituzione italiana in cui finalmente comparirà la parola "sport" nell'articolo 33. Due flash per contestualizzare il lancio dell'agenda 2022 di eventi e attività firmati Stelle nello Sport.





Da 23 anni Stelle nello Sport promuove eventi, incontri e attività per diffondere cultura e valori dello sport in tutta la Liguria. Un impegno quotidiano al fianco di Federazioni e Associazioni sportive, Scuole ed Istituzioni, portato avanti sotto l’egida di Coni e Cip Liguria con il patrocinio e sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova. Non solo una vetrina per tutte le realtà sportive liguri, ma anche e soprattutto uno strumento per avvicinare i giovani allo sport, favorire integrazione e inclusione attraverso lo sport e rendere sempre più grande la “rete” che ogni anno sostiene in modo significativo l’Associazione Gigi Ghirotti.

A Palazzo Tursi sono state lanciate le votazioni che fino al 2 maggio permetteranno di eleggere gli sportivi e le società dell’anno. Appuntamento ogni settimana sul sito www.stellenellosport.com e, il venerdì, su Il Secolo XIX con il coupon da ritagliare. Coupon e cartoline potranno essere “imbucati” presso le urne posizionate al Coni Point di Genova (Palazzo delle Federazioni) e presso i negozi Decathlon in Liguria (Albenga, Vado, Genova e Santo Stefano Magra). I vincitori saranno celebrati, come per tradizione, nella Notte degli Oscar delle Stelle, fissata per venerdì 20 maggio ai Magazzini del Cotone del Porto Antico. Aperta anche la partecipazione al Premio Fotografico Nicali-Iren giunto alla 10° edizione: è possibile inviare un massimo di 3 foto di sport alla mail foto@stellenellosport.com.

"Il progetto Stelle nello Sport è arrivato alla 23esima edizione grazie ai quei valori che lo sport sa trasmettere”, sottolinea il Sindaco di Genova, Marco Bucci. “Come amministrazione stiamo investendo molto sullo sport come strumento di inclusione, di crescita e di promozione della città. Ricordiamo che Genova sarà Capitale europea dello Sport nel 2024 con centinaia iniziative rivolte ad atleti e cittadini di ogni età: sarà un importante momento per la valorizzazione delle nostre bellezze, nel solco che è già stato tracciato da The Ocean Race che, con l'arrivo della regata internazionale nel 2023, farà di Genova la capitale mondiale della vela. Il movimento – prosegue Bucci - è benessere, condivisione di obiettivi e passione, a partire dai più giovani. Stelle nello Sport, che ha anche il merito di dare importanza a tutte le discipline in modo trasversale, sarà un’occasione per apprezzare i nostri atleti e le nostre eccellenze".

Stelle nello Sport gode del patrocinio di Ufficio scolastico regionale per la Liguria, Unige, Ussi e Panathlon. Ha tra i partner istituzionali Porto Antico Spa e Camera di Commercio di Genova e ogni settimana racconta tutti gli sport della Liguria nel Magazine Tv in onda su Primocanale (ogni giovedì ore 20:00). Al mondo sportivo ligure dedica anche l’Annuario ligure dello Sport, preziosa vetrina giunta alla 15° edizione, fondamentale strumento di lavoro per giornalisti, dirigenti e operatori dello sport. Due i grandi eventi promossi nel corso dell’anno: la Festa dello Sport al fianco di Porto Antico (dal 20 al 22 maggio) e lo SportAbility Day (17 settembre) presso l’impianto polisportivo Sciorba MySport.

“Stelle nello Sport è al fianco di tutte le attività presenti nella nostra regione e Regione Liguria è sempre al fianco di Stelle nello Sport - dichiara l’Assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro - con Michele Corti e Marco Callai abbiamo iniziato a lavorare insieme già nel 2020 presentando, in pochi giorni, il premio regionale ‘Lo Sportivo ligure dell’anno’. Da allora è iniziata un’ottima collaborazione con l’obiettivo di difendere e diffondere il valore dello sport soprattutto in questi due anni di emergenza sanitaria. Sono poi molto lieta che questa presentazione sia stata organizzata presso la sede del Comune di Genova, città che verrà insignita del titolo di Capitale Europea dello Sport 2024, a testimoniare ancora una volta il grande valore che rappresenta per noi la disciplina sportiva in tutte le sue accezioni”.

Il progetto Stelle nello Sport dedicherà come per tradizione grande attenzione al mondo della scuola, anche grazie alla partnership con Orientamenti School, il progetto di sistema di Regione Liguria che sostiene scuole e famiglie durante tutto l’anno con attività in classe e il coinvolgimento di esperti e testimonial per aiutare i ragazzi a compiere scelte consapevoli e informate per il proprio futuro.

"Il valore di Stelle nello Sport è trasversale. Lo sosteniamo con grande convinzione perché riguarda giovani, cultura e sociale”, sottolinea l’Assessore regionale all’istruzione e politiche sociali Ilaria Cavo. “Pensare che raggiunga oltre 15 mila studenti è un grande stimolo, è portatore di valori nelle scuole e lo fa anche attraverso la partnership con 'Orientamenti School'. Campioni, tecnici e dirigenti incontreranno bambini e ragazzi di Scuole Primarie e Secondarie di primo grado per trasmettere, attraverso le proprie esperienze, cultura e principi dello sport, ma anche per far conoscere il loro mondo e le sue opportunità di lavoro. Ad aprire gli incontri è stato venerdì scorso Francesco Bocciardo davanti a una platea di 800 studenti collegati da tutta Italia. Ma Stelle nello Sport diventa anche 'Sportability' dove lo sport assume ancora di più un valore sociale ed inclusivo. Dopo il grande successo dello scorso anno il 17 settembre tornerà alla Sciorba lo 'SportAbility Day', evento dedicando agli sportivi di tutte le abilità. Grazie all’impegno quotidiano sul canale sportabilityliguria.it, c’è poi la possibilità di porre sempre di più attenzione ai valori dell’inclusione sociale: ecco dunque lo sport nel senso più alto e importante del termine non solo agonistico, ma di condivisione".

Alla presentazione hanno partecipato, per il Comune di Genova, anche l’assessore al marketing territoriale Laura Gaggero e il consigliere con delega allo sport Vittorio Ottonello. "Tra i tanti valori evidenziati oggi e portati avanti da questo importante progetto voglio ricordare - dice Laura Gaggero - anche la grande importanza che lo sport avrà per Genova nella promozione del territorio, grazie a due straordinari eventi quali The Ocean Race e Genova 2024". Aggiunge Vittorio Ottonello: "Stelle nello Sport da sempre mette in squadra tutti gli attori: atleti, tecnici, dirigenti, istituzioni, sponsor: un mix vincente per promuovere lo sport e i suoi valori, dando sostegno al movimento e realizzando la più grande promozione dello sport di base che possa esistere".

Il presidente della Porto Antico Spa, Mauro Ferrando, ha dato appuntamento alla Festa dello Sport che ritorna nella tradizionale collocazione di maggio. “Dal 20 al 22 maggio la Festa ritorna con una 18a edizione ricca di energia ed entusiasmo. Avremo un motivo in più per festeggiare grazie al trentennale della “rinascita” del Porto Artico di Genova”. Da Piazza Caricamento fino ai Magazzini del Cotone, ritorna uno dei villaggi sportivi più grandi e belli d’Italia.

Grazie al contributo scientifico di Montallegro, alcuni incontri saranno dedicati all’importante tematica “Sport, alimentazione e ambiente”. Tutte le scuole della Liguria potranno, poi, partecipare al concorso scolastico “Il Bello dello Sport” richiedendo i moduli alla mail info@stellenellosport.com. Lo scorso anno sono stati ben 6.422 i testi e disegni realizzati da quasi 70 Istituti. Tra gli eventi sostenuti da Stelle nello Sport anche il Camp multi-sportivo organizzato al fianco di Bic Genova a luglio sulle Dolomiti con partecipazione di sportivi di tutte le abilità.

Il mondo sportivo è stato rappresentato da Antonio Micillo (Coni) e Gaetano Cuozzo (Cip). Testimonial d’eccezione Paola Fraschini (pattinaggio), Francesco Bocciardo e Edoardo Stochino (nuoto), Filippo Vulcanile (vela) e Anna Fossaceca (taekwondo) che hanno lanciato “la sfida benefica” a sostegno dell’Associazione Gigi Ghirotti. “Da Stelle nello Sport e da questa straordinaria rete sportiva – ribadisce il Prof. Franco Henriquet – riceviamo un supporto straordinario, non solo economico. Un “matrimonio” che dura da 23 anni e per noi è un preziosissimo aiuto quotidiano”. Sulla piattaforma CharityStars (www.charitystars.com/stellenellosport) riparte l’ormai storica “Asta delle Stelle” dedicata al ricordo di Gian Luigi Corti. Nata nel 2006, l’Asta può contare sulle maglie dei giocatori di Genoa, Sampdoria, Spezia e Virtus Entella, unitamente a quelle di numerosi Club di Serie A. Dalla maglia azzurra di Insigne donata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio a quelle di club firmate da Bonucci, Zapata, Criscito, Quagliarella, si arriva ai cimeli di grandi campioni a cinque cerchi: Gianmarco Tamberi, Lucilla Boari, Enza Petrilli, le “Fate” della Ginnastica, Alberto Razzetti. E poi la maglia azzurra donata dalla Federazione Italiana Rugby, quelle di Paola Egonu e Simone Giannelli, donate dalla Federvolley e molto altro.

Nel 2021 Stelle nello Sport ha coinvolto più di 15.000 studenti, promosso 15 eventi, raccolto 324 foto nel Premio Nicali-Iren e 6422 elaborati nel concorso scolastico “Il Bello dello Sport”. In 50.000 hanno partecipato alla Festa dello Sport e sono state distribuite ben 9.000 copie dell’Annuario Ligure dello Sport. Sono stati 50 i testimonial coinvolti con altrettanti cimeli messi all’asta. Al termine delle iniziative di charity sono stati donati 40.000 euro alla Gigi Ghirotti.

Stelle nello Sport può contare sul supporto dei Gold Sponsor quali Erg, EcoEridania, Montallegro, Bayer, Cambiaso Risso, Psa Italy, Iren Luca Gas e Servizi e dei Partner Welcare, Amiu, Gnv, Panarello, Decathlon, Italmatch, Ignazio Messina, Bottega Ligure, ONHC, Genovarent, Costa Edutainment. Oltre alla storica partnership con Il Secolo XIX, Primocanale e Radio Babboleo, il progetto può contare su numerosi Media Partner.