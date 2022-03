In attesa della primavera al Molo 8.44 via ai primi saldi primaverili

Aspettando la primavera con il Molo 8.44.

Si è concluso con tanto entusiasmo il mese di febbraio al Molo: tra coloratissime maschere di Carnevale, gonfiabili e giochi dove divertirsi in libertà e tanti food truck per fare la felicità di mamma e papà.

È stato un weekend all’insegna della spensieratezza, per poter trascorrere allegramente tutti insieme dei puri momenti di svago che negli ultimi due anni ci sono mancati e questo fine settimana si raddoppia: sabato e domenica pomeriggio 14,30-19 ci saranno ancora i gonfiabili.

E' terminato nella serata di mercoledì 2 marzo anche il contest per la maschera più bella del nostro shopping center: in palio un buono da ToySuper e uno da BlueKids per i vincitori del concorso su Instagram e su Facebook, che saranno annunciati nel fine settimana.

Nel frattempo da venerdì 4 partono i primi saldi primaverili. Da Terranova i clienti hanno la possibilità di acquistare il secondo capo dello stesso tipo ad un prezzo scontatissimo e con l’occasione puoi scoprire la la novità del poliestere e cotone riciclato per indossare la sostenibilità.